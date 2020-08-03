«Ты жила с маньяком?» — историк Соколов в суде прямо спросил бывшую жену о себе
С момента жестокого убийства доцентом петербургского университета свой возлюбленной, его образ стал обрастать множеством историй из его личной жизни.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Сегодня в суде Петербурга по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, допросили в качестве свидетеля бывшую жену обвиняемого. Она назвала экс-супруга уважаемым ученым. Заявила, что несмотря на вспыльчивый характер, он хорошо относился к ней и к детям. Никакой агрессии и странностей в поведении Соколова бывшая жена не замечала…
«Они изображают меня, как маньяка. Скажи, пожалуйста, за время нашей совместной жизни тебе казалось, что ты живешь с маньяком?» — поинтересовался в зале суда у матери своих детей Соколов.
«Нет, никогда мне не казалось, что я живу с маньяком. Я жила с интересной, выдающейся личностью», — ответила бывшая супруга.
Сам Соколов во время следствия заявлял, что Анастасия Ещенко ревновала его к бывшей семье, оскорбляла детей. И это стало одной из причин убийства. Напомню, в ноябре прошлого года после ссоры 63-летний историк убил и расчленил свою молодую возлюбленную.
Ранее оппонент Соколова историк Евгений Понасенков неожиданно объединил две страшных истории с расчленением в Петербурге, назвав супругу рэпера Энди Картрайта «ученицей» своего соперника.
- 3 авг
- «Это затягивание процесса»: Понасенков о назначении нового адвоката историку Соколову
- 3 авг
- «Я жила с прекрасным человеком»: бывшая жена историка Соколова о расчленителе студентки
- 31 июл
- «Жена — ученица Соколова»: оппонент историка Понасенков о смерти рэпера Картрайта
- 30 июл
- «Столица расчленителей»: ТОП-6 самых зверских убийств в Петербурге
- 28 июл
- Трагикомедия или фарс? В Петербурге продолжается суд над доцентом-расчленителем
- 28 июл
- Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде
- 27 июл
- «Смотрите мне в глаза!» — как Понасенков довел историка Соколова до истерики в суде
- 19 июл
- На историка Соколова подает в суд за клевету его оппонент Понасенков
- 17 июл
- Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО
- 16 июл
- Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?
Читайте также
57%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?