Сегодня в суде Петербурга по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, допросили в качестве свидетеля бывшую жену обвиняемого. Она назвала экс-супруга уважаемым ученым. Заявила, что несмотря на вспыльчивый характер, он хорошо относился к ней и к детям. Никакой агрессии и странностей в поведении Соколова бывшая жена не замечала…

«Они изображают меня, как маньяка. Скажи, пожалуйста, за время нашей совместной жизни тебе казалось, что ты живешь с маньяком?» — поинтересовался в зале суда у матери своих детей Соколов.

«Нет, никогда мне не казалось, что я живу с маньяком. Я жила с интересной, выдающейся личностью», — ответила бывшая супруга.

Сам Соколов во время следствия заявлял, что Анастасия Ещенко ревновала его к бывшей семье, оскорбляла детей. И это стало одной из причин убийства. Напомню, в ноябре прошлого года после ссоры 63-летний историк убил и расчленил свою молодую возлюбленную.

Ранее оппонент Соколова историк Евгений Понасенков неожиданно объединил две страшных истории с расчленением в Петербурге, назвав супругу рэпера Энди Картрайта «ученицей» своего соперника.