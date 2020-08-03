Мосгорсуд отменил приговор братьям Кокориным и Мамаеву
Такое же решение судья принял и в отношении их друга Протасовицкого.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Мосгорсуд отменил приговор братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву. А также их другу Александру Протасовицкому.
«Приговор Пресненского суда Москвы отменить», — такое решение принято судебной коллегией.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, защита оспорила статью «Хулиганство», по которой футболистов отправили в колонию почти на полтора года. Адвокаты заверили, что их подзащитные устроили драку в московском баре из-за внезапной неприязни к потерпевшим.
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