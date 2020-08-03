Мосгорсуд отменил приговор братьям Кокориным и Мамаеву

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Светлана Шевченко
Срочная новость 109

Такое же решение судья принял и в отношении их друга Протасовицкого.

Мосгорсуд отменил приговор братьям Кокориным и Мамаеву

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву. А также их другу Александру Протасовицкому.

«Приговор Пресненского суда Москвы отменить», — такое решение принято судебной коллегией.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, защита оспорила статью «Хулиганство», по которой футболистов отправили в колонию почти на полтора года. Адвокаты заверили, что их подзащитные устроили драку в московском баре из-за внезапной неприязни к потерпевшим. 

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