Российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

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Василий Заика
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Согласно действующему законодательству, препарат должен пройти цикл испытаний на взрослых.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, Nayra Halm

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вакцина от коронавируса российского производства пока не будет доступна для детей. Как сообщил в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (НИЦ) Александр Гинцбург, изначально препарат должен выдержать полный цикл испытаний на взрослых. Данная мера предусмотрена действующим в нашей стране законодательством.

«На детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых. Поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-», — сказал директор НИЦ.

В свою очередь, глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов в интервью агентству отметил, что перед применением вакцины у детей проводятся ее доклинические испытания на неполовозрелых животных. По результатам подобных исследований принимается решение о назначении препарата малышам.

«Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», — заключил Вадим Тарасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия стала первой страной, завершившей клинические испытания вакцины от COVID.

Тема:
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