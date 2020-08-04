Российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

Вакцина от коронавируса российского производства пока не будет доступна для детей. Как сообщил в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (НИЦ) Александр Гинцбург, изначально препарат должен выдержать полный цикл испытаний на взрослых. Данная мера предусмотрена действующим в нашей стране законодательством.

«На детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых. Поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-», — сказал директор НИЦ.

В свою очередь, глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов в интервью агентству отметил, что перед применением вакцины у детей проводятся ее доклинические испытания на неполовозрелых животных. По результатам подобных исследований принимается решение о назначении препарата малышам.

«Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», — заключил Вадим Тарасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия стала первой страной, завершившей клинические испытания вакцины от COVID.