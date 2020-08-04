Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса

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Василий Заика
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По словам инфекциониста Галины Кожевниковой, несоблюдение мер профилактики повлияет на рост количества инфицированных COVID-19.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; ТАСС / Новодережкин Антон, Zuma\TASS; РИА Новости / Сергей Пивоваров

Тема:
Эпидемия коронавируса

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По словам специалиста, росту количества инфицированных COVID-19 будет способствовать несоблюдение профилактических мер.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела», — сказала Галина Кожевникова.

Инфекционист добавила, что во время пандемии коронавируса в РФ значительно вырос уровень диагностики. Кроме того, российская система здравоохранения находится в полной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей.

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