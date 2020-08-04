«На пиротехнику не похоже»: эксперт назвал возможную причину взрыва в Бейруте

Президент союза «Офицеры группы Альфа», эксперт по безопасности Алексей Филатов рассказал, что могло стать причиной двух мощных взрывов, потрясших Бейрут 4 августа.

Как признался Филатов, по его ощущениям, первичный взрыв был «какой-то огромной мощности» — более ста и даже несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

«А пиротехника коричневым начала взрываться, причем видно, что после взрыва они так, очевидно, по-другому выглядят», — сказал эксперт в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, речь может идти о каком-то взрывном устройстве. При этом он отметил, что «на пиротехнику это не похоже».

В результате двух взрывов в столице Ливана погибли десять человек. Пострадали более сотни. Одной из причин взрыва мог стать хранившийся на складе нитрат натрия, который был конфискован с одного из судов более года назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ в Ливане прокомментировал состояние пострадавшей при взрыве россиянки.