«На пиротехнику не похоже»: эксперт назвал возможную причину взрыва в Бейруте
В результате ЧП, потрясшего столицу Ливана, погибли десять человек, более сотни пострадали.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин; 5-tv.ru
Президент союза «Офицеры группы Альфа», эксперт по безопасности Алексей Филатов рассказал, что могло стать причиной двух мощных взрывов, потрясших Бейрут 4 августа.
Как признался Филатов, по его ощущениям, первичный взрыв был «какой-то огромной мощности» — более ста и даже несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.
«А пиротехника коричневым начала взрываться, причем видно, что после взрыва они так, очевидно, по-другому выглядят», — сказал эксперт в беседе с 5-tv.ru.
По его словам, речь может идти о каком-то взрывном устройстве. При этом он отметил, что «на пиротехнику это не похоже».
В результате двух взрывов в столице Ливана погибли десять человек. Пострадали более сотни. Одной из причин взрыва мог стать хранившийся на складе нитрат натрия, который был конфискован с одного из судов более года назад.
Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ в Ливане прокомментировал состояние пострадавшей при взрыве россиянки.
Читайте также
83%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?