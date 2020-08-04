Посол РФ в Ливане рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве россиянки

Посол России в Ливане Александр Засыпкин рассказал 5-tv.ru о состоянии пострадавшей в результате взрыва россиянке. По его словам, речь идет о жене сотрудника диппредставительства, которая получила ранения на улице в городе.

«Жена сотрудника была в городе и там стеклом порезали. Зашили уже там рядом в госпитале», — сказал Засыпкин, добавив, что о других россиянах сведений пока не имеет.

Он также заявил, что консульский отдел находится в постоянном контакте с властями и следит за ситуацией.

По словам дипломата, здание посольства РФ в Ливане получило «незначительные повреждения».

«Двери пострадали, окна. Мы не очень близко от порта, просто взрыв был такой силы, что все кварталы пострадали. Мы же все близко к морю, а взрывная волна, она как пошла, охватила большую площадь», — сообщил Засыпкин.

Два мощных взрыва в столице Ливана прогремели 4 августа. По предварительным данным, десять человек погибли, более сотни пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной взрыва в Бейруте мог стать хранившийся на складе нитрат натрия.