«Говорят, был ураниум во взрыве»: местные жители о ЧП в Бейруте
Два мощных взрыва прогремели в столице Ливана около шести часов вечера.
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Фото, видео: ТАСС / WAEL HAMZEH; 5-tv.ru
Последние новости из Бейрута, где вечером прогремел мощный взрыв, в интервью 5-tv.ru рассказала местная жительница Алена Гончарова. По ее словам, все произошло около шести часов вечера по местному времени.
«Мы услышали хлопок, а потом волна где-то через пару секунд. Накрыло нас, затрещали полностью стены, окна… Мы испугались, естественно, кто куда, я за детьми, в коляске с няней, я побежала. Муж схватил старшую дочку, спрятались в углу, у нас здесь туалет защищенный», — сказала женщина.
По словам Гончаровой, местный телеканал начал показывать новости буквально через пару минут. Сначала не было никаких предположений, сейчас начинает постепенно появляться информация. Кто-то говорит, что это был взрыв урана и советует закрывать окна и балконы.
«Я не знаю, правда это или нет, может просто паника какая-то», — говорит Алена, на записи при этом видно, что за ее спиной открытая дверь на балкон.
Местная жительница рассказала также, что все больницы в городе переполнены, за кадром слышно сирены машин скорой помощи, которые подъезжают в находящийся неподалеку госпиталь, а около часа назад, по словам Гончаровой, оттуда были слышны крики.
По одной из версий, как ранее сообщал 5-tv.ru, причиной взрыва в Бейруте, мог стать хранившийся на складе нитрат натрия, конфискованный на одном из кораблей более года назад. По предварительной информации, погибли десять человек, ранены более сотни, в том числе сотрудница российского посольства.
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