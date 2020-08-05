Трофим Бессонник: что можно и категорически запрещено делать 5 августа?
Этот день на Руси считался тяжелым. Однако тех, кто осмелится взяться за сложные дела, вскоре ожидают приятные сюрпризы.
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Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Liz Gregg, kati, Chris Robbins, imagebroker/Michaela Begsteiger
Издревле 5 августа на Руси чтили память преподобных Трофима, Феофила, а также 13 великомучеников, павших жертвами в период гонений при императоре Диоклетиане, напоминает «Утро.ру».
Как известно, римский владыка вел жестокую борьбу с христианами. Всех, кто отказывался приносить жертву языческим идолам, он беспощадно казнил. В плену оказались и 15 святых. Мужчин пытали, требуя отречься от Иисуса Христа. Получив решительный отказ, злопыхатели кинули «неверных» в костер. Однако пламя нисколько их не задело. Вышедших целыми и невредимыми святых тут же приказали обезглавить, чтобы другим христианам было «не повадно».
Как бы то ни было, память о Трофиме, Феофиле и 13 их сподвижников жива до сих пор. В народе в знак уважения к мученикам 5 августа прозвали «бессонным» днем. Считалось, что сегодня особо важно трудиться, чтобы заслужить благоволение божие.
Что запрещено делать 5 августа?
Наши предки верили, что лениться и долго спать в день святого Трофима — страшный грех. Тот, кто ослушается, рискует остаться без средств к существованию и даже лишиться крова. Лучше — сделать этот день максимально продуктивным, чтобы не прогневать небеса.
Жадничать сегодня также запрещалось. Считается — чем больше благих дел совершить на Трофима, тем лучше сложится жизнь. Дающего обязательно вознаградят по заслугам.
Грустить и браниться 5 августа — к серьезным болезням. Сегодня лучше оставить чувства и с головой уйти в работу.
Что можно делать на Трофима Бессонника?
Этот день идеален для новых свершений и начинаний. Можно смело браться за тяжелые дела — удача будет на стороне решительных.
Вечером хорошо собрать за праздничным ужином близких и родных людей, при этом главным блюдом должен быть ягодный пирог. Чем больше в нем калины и малины, тем слаще будет жизнь хозяев дома.
Играть свадьбы, а также свататься сегодня — к крепкой любви и долгому союзу.
Приметы на 5 августа
- Если вечером туманно — жди сильной засухи;
- Если на небе много звезд — будут сильные дожди;
- Чем громче кричат птицы сегодня, тем теплее будет зима;
- Рубить ветки калины — к большому несчастью;
- Сны в ночь с 4 на 5 августа являются пророческими. Самые яркие моменты подскажут, как сложится судьба.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.
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