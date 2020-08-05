Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет

Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в районе морского порта Бейрута, в настоящий момент нет. Соответствующее заявление распространили сотрудники посольства РФ в Ливане, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Sky News — Arabia, по последним данным жертвами ЧП стали более ста человек. Число пострадавших в результате инцидента превысило четыре тысячи.

Мощнейший взрыв прогремел неподалеку от базы ВМС Ливана в Бейруте 4 августа. Взрывная волна разрушила и повредила десятки домов, в том числе здание российского посольства, а также автомобили.

Местные власти отмечают, что причиной произошедшего могла стать детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ливане 5 августа объявлен днем траура.