Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет
По последним данным, число жертв в результате ЧП превысило 100 человек.
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Фото, видео: Reuters / Mohamed Azakir; 5-tv.ru
Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в районе морского порта Бейрута, в настоящий момент нет. Соответствующее заявление распространили сотрудники посольства РФ в Ливане, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала Sky News — Arabia, по последним данным жертвами ЧП стали более ста человек. Число пострадавших в результате инцидента превысило четыре тысячи.
Мощнейший взрыв прогремел неподалеку от базы ВМС Ливана в Бейруте 4 августа. Взрывная волна разрушила и повредила десятки домов, в том числе здание российского посольства, а также автомобили.
Местные власти отмечают, что причиной произошедшего могла стать детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ливане 5 августа объявлен днем траура.
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