К этому часу известно о 78 погибших, более четырех тысяч человек получили ранения. Взрыв в порту Бейрута сравнили с землетрясением магнитудой 4,5.

Фото, видео: Reuters / Mohamed Azakir; 5-tv.ru

В Ливане 5 августа объявлен днем траура по погибшим в результате чудовищного взрыва в столице государства — Бейруте. Речь о десятках человек, и разбор завалов продолжается. Пострадавших — сотни, больницы переполнены.

Тряхнуло, как при землетрясении в 4,5 балла. Повреждены почти все здания в городе, в том числе российское посольство. До сих пор неясно, что именно так взорвалось в порту Бейрута.

Максим Вахницкий с последней информацией.

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