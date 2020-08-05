В Ливане 5 августа объявлен днем траура по погибшим в результате чудовищного взрыва в столице государства — Бейруте. Речь о десятках человек, и разбор завалов продолжается. Пострадавших — сотни, больницы переполнены.

Тряхнуло, как при землетрясении в 4,5 балла. Повреждены почти все здания в городе, в том числе российское посольство. До сих пор неясно, что именно так взорвалось в порту Бейрута.

Максим Вахницкий с последней информацией.