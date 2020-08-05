Адвокат Пашаев о Ефремове: «Мой подзащитный не свинья»

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Валентин Черников
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Актер пожаловался на оскорбление со стороны представителя потерпевших.

Адвокат Пашаев о Ефремове: «Мой подзащитный не свинья»

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Очередное судебное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова отметилось заявлением актера об оскорблении его со стороны потерпевших.

«Я прошу обратить внимание на оскорбления меня Добровинским (адвокат потерпевших Александр Добровинский — Прим.ред). Материалы дела показываются по телевизору. Добровинский сказал, что я на прошлом заседании похрюкиваю. Мне как болельщику „Спартака“ это не обидно, я и не такое слышал. Но я считаю это инсинуацией», — сказал Ефремов.

Актера поддержал его адвокат Эльман Пашаев. Юрист также выразил негодование в связи со сказанным в адрес подсудимого.

«Как он может такое говорить? Мой подзащитный же не свинья», — указал Пашаев.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru, что адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств со стороны потерпевших.

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