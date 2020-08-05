Вину в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова актер изначально возложил на себя. Этот факт подтвердил на заседании по уголовному делу в Пресненском суде Москвы инспектор ДПС, оформлявший происшествие. Представитель Госавтоинспекции рассказал о своей беседе со знаменитостью после аварии.

«Я спрашивал: вы были за рулем? Он отвечал: «да». Я спрашивал: вы выпивали? Он отвечал: «да». Неоднократно каялся и говорил «что я наделал», — рассказал инспектор.

По словам сотрудника ГИБДД, всю ночь после случившегося Ефремов корил себя.

«Ой, дурак! Что я наделал! Да я виноват! Зачем я напился!» — передал полицейский слова подсудимого.

До этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный ничего не помнит о событиях того вечера.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru, что Михаил Ефремов в суде не признал вину в смерти Сергея Захарова.