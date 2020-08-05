Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова
По словам оформлявшего ДТП автоинспектора, актер в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Актер Михаил Ефремов в ходе заседания по делу о «пьяном» ДТП на Смоленской площади в Пресненском суде Москвы заявил, что не признает вину в причинении смерти водителю Lada Сергею Захарову. По словам знаменитости, он не помнит произошедших событий.
«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — заявил Михаил Ефремов.
Адвокат актера Эльман Пашаев тут же выразил предположение, что его подопечный может вспомнить события рокового вечера во время процесса.
«Мы даже просим суд помочь нам», — сказал защитник подсудимого.
Стоит отметить, что автоинспектор, прибывший на место ДТП для его оформления, сообщил суду, что Михаил Ефремов был в изрядном подпитии. Этот факт был подтвержден в результате медицинского освидетельствования.
«Подъехали на место после вызова вместе с коллегой. Увидели место аварии, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение… Предлагал Ефремову пройти освидетельствование на месте, были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение…», — цитирует инспектора Александра Козлова РИА Новости.
Страж порядка подчеркнул, что в крови заслуженного артиста РФ было обнаружено порядка 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов превысил скорость и потерял контроль в момент ДТП.
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