Наркотики были обнаружены во время осмотра иномарки Ефремова

Следы марихуаны и кокаина были обнаружены в крови у актера Михаила Ефремова. Как стало известно из материалов дела, анализ на наркотики актеру сделали непосредственно после аварии.

Запрещенные вещества также были найдены в ходе осмотра автомобиля артиста, на котором он устроил «пьяную» аварию. Также эксперты обнаружили следы ДНК артиста на подушке безопасности джипа.

Информацию об этом объявили во время заседания, которое проходило в Пресненском суде Москвы.

Помимо этого, во время слушания один из сотрудников ДПС заявил, что Ефремов в момент аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он также отметил, что это подтвердило и медицинское освидетельствование, которое провели на месте: 1,23 промилле этанола.

Сам актер тем не менее отрицает свою вину, но информацию о наркотиках и алкоголе никак не комментирует. По его словам, он «ничего не помнит».

Следующее заседание состоится 6 августа. Об этом заявила судья Пресненского суда Елена Абрамова, которая и рассматривает дело Ефремова.

По версии следствия, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера на большой скорости врезалась лоб в лоб с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Позже от полученных травм водитель фургона скончался в больнице, сам Ефремов не пострадал.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Грозит актеру от пяти до 12 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд не признал потерпевшей гражданскую жену погибшего Сергей Захарова.