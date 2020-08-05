Наркотики были обнаружены во время осмотра иномарки Ефремова
Первое заседание по существу по громкому делу о «пьяном» ДТП состоялось в Пресненском суде Москвы.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович
Следы марихуаны и кокаина были обнаружены в крови у актера Михаила Ефремова. Как стало известно из материалов дела, анализ на наркотики актеру сделали непосредственно после аварии.
Запрещенные вещества также были найдены в ходе осмотра автомобиля артиста, на котором он устроил «пьяную» аварию. Также эксперты обнаружили следы ДНК артиста на подушке безопасности джипа.
Информацию об этом объявили во время заседания, которое проходило в Пресненском суде Москвы.
Помимо этого, во время слушания один из сотрудников ДПС заявил, что Ефремов в момент аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он также отметил, что это подтвердило и медицинское освидетельствование, которое провели на месте: 1,23 промилле этанола.
Сам актер тем не менее отрицает свою вину, но информацию о наркотиках и алкоголе никак не комментирует. По его словам, он «ничего не помнит».
Следующее заседание состоится 6 августа. Об этом заявила судья Пресненского суда Елена Абрамова, которая и рассматривает дело Ефремова.
По версии следствия, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера на большой скорости врезалась лоб в лоб с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Позже от полученных травм водитель фургона скончался в больнице, сам Ефремов не пострадал.
Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Грозит актеру от пяти до 12 лет колонии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд не признал потерпевшей гражданскую жену погибшего Сергей Захарова.
- 5 авг
- Видео: адвокат Добровинский хрюкнул в ответ на выпад Ефремова
- 5 авг
- «Зачем я напился»!» — инспектор ДПС о словах Ефремова после смертельного ДТП
- 5 авг
- Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
- 5 авг
- Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова
- 5 авг
- Адвокат Пашаев о Ефремове: «Мой подзащитный не свинья»
- 5 авг
- Михаил Ефремов превысил скорость и потерял контроль в момент ДТП — прокурор
- 5 авг
- Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд на кабриолете за 20 миллионов рублей
- 5 авг
- Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств со стороны потерпевших
- 5 авг
- Адвокат Пашаев: Ефремов ничего не помнит о «пьяном» ДТП
- 4 авг
- Дело о мошенничестве, к которому якобы причастен адвокат Ефремова, нашлось в ОВД «Арбат»
Читайте также
69%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?