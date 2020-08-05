Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что именно он написал актеру текст, который тот зачитал в видеообращении, распространенном через несколько дней после смертельного ДТП.

«Вообще-то это писал я. Я писал, не он! Я писал для него текст с целью, чтобы принести извинения потерпевшей стороне. Он этого не писал», — заявил юрист после заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривалось дело Ефремова.

Пашаев вновь повторил, что его подзащитный был настолько пьян, что не помнит ничего о вечере, года случилась трагедия, и именно поэтому не признает себя виновным. Адвокат также призвал не доверять показаниям свидетелей, которые уверенно указали, что в момент аварии за рулем был именно Ефремов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Пресненском суде Москвы сегодня состоялось первое рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. На суде актер заявил, что свою вину не признает, потому что просто ничего не помнит. Авария с участием артиста произошла 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров скончался через несколько часов в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, кроме того в его крови обнаружены следы наркотиков.