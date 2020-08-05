Не признавший вины: в Москве прошло первое слушание по делу о ДТП с Ефремовым

В Пресненском суде Москвы состоялось первое рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. Актера встретила толпа поклонников. Он целовал руки адвокатам, не отрывался от телефона и отказался признавать вину за смертельное ДТП.

Подробности громкого судебного процесса у Кирилла Олькова.

Приставы в масках, выстроившись в шеренгу, едва сдерживают толпу журналистов. Незадолго до начала заседания в кадре появляется служебный автомобиль со спецномерами. На медленно выходящем из него Михаиле Ефремове все те же черная кепка и медицинская маска. Все вопросы актер игнорирует.

Первое судебное заседание по существу до последнего было под угрозой срыва. Адвокат Ефремова Пашаев накануне во всеуслышание заявил, что не сможет присутствовать на заседании по причине занятости в другом процессе. В итоге Пашаев приехал раньше всех. За 40 минут до начала заседания.

Он был, как всегда, словоохотлив и за несколько минут наговорил на целый остросюжетный детектив с элементами конспирологии. С его слов, Ефремов ничего не помнит, а то, что это именно он находился за рулем в момент аварий еще нужно доказать. Но ведь кадры с места смертельной аварии, которую устроил актер видели все.

Как и то, что сегодня Ефремов нарушил условия домашнего ареста — он сидел, уткнувшись в телефон, прямо перед судьей. А его адвокат в это время всех свидетелей потерпевших называл «специально подготовленными». Это была цитата. А доказательства вины актера — сфальсифицированными.

Адвокат потерпевших вел себя гораздо тише, зато появился эффектно. Александр Добровинский приехал в суд на Aston Martin за 20 миллионов рублей. Как он сам признался, дописывал гражданский иск буквально на бегу. Подробностей не раскрыл. Но назвал этот судебный процесс показательным.

На судебное заседание пришла и гражданская жена Погибшего водителя Сергея Захарова. Суд отказался признать ее потерпевшей. Она покинула зал в слезах. На вопросы отвечать не стала.

Прокурор в обвинительном заключении указал, что Михаил Ефремов превысил скорость на 25 километров час, и в момент аварии потерял контроль над машиной. Услышав это Ефремов опустил голову вниз. Но заявил, что по прежнему не признает свою вину, просто потому что ничего не помнит.