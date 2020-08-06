Когда в Петербурге разрешат массовые мероприятия и откроют парки с аттракционами?
Опубликовано новое постановление губернатора Северной столицы Александра Беглова.
Фото: ТАСС / Куртов Иван
Проведение массовых мероприятий вновь разрешат в Петербурге с 8 августа. Однако посещать их можно будет только при соблюдении определенных условий. Соответствующее постановление в четверг, 6 августа, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Согласно изменениям, внесенным главой города в постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции», жители и гости города должны использовать защитные маски, а также придерживаться социальной дистанции, если захотят пойти на развлекательное шоу. Те же меры предосторожности необходимо соблюдать при посещении парков аттракционов под открытым небом.
«Между посетителями и работниками парка — на кассе, стойке администратора и оператора, в местах хранения личных вещей посетителей — должен быть установлен защитный экран. В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости», — также говорится в постановлении.
Перед открытием паркам культуры и развлечений необходимо подготовить территории в соответствии с единым стандартом безопасной деятельности, а также получить QR-код, свидетельствующий о готовности организации соблюдать вышеуказанные требования.
Изменения, внесенные Бегловым, также касаются условий работы торговых и торгово-развлекательных центров. По новым правилам, персонал обяжут не пускать в комплексы и не оказывать услуг клиентам без средств индивидуальной защиты.
Ранее 5-tv.ru рассказал об условиях работы ресторанов в Петербурге с 27 июля.
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