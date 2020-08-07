Накануне третьего по существу заседания Пресненского суда Москвы по громкому делу о ДТП с Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб мужчина, фанатка актера утверждала, что обвинение подкупает свидетелей по данному делу.

Поклонница таланта Ефремова, дежурящая у здания суда, заявила 5-tv.ru, что свидетели, якобы видевшие актера за рулем в момент ДТП, — липовые. В здание фанаток больше не пускают, причиной тому стала потасовка между поклонниками обвиняемого актера и журналисткой в здании Пресненского суда.

«Свидетель липовый, свидетель фальшивый, — несколько раз повторила женщина. — Те свидетели, которых представит Пашаев, те будут настоящие».

Впрочем, предоставить каких-то доказательств своих слов фанатка не смогла. На вопрос, кто же подкупил свидетелей против Ефремова, она не дала ответа.

«Кто подкупил? Никто не знает, есть предположение, что Добровинский, — намекнула фанатка на адвоката обвинения. — Не могу ничего утверждать, можно только догадываться».

Александр Добровинский — адвокат стороны обвинения, а Эльман Пашаев защищает интересы Михаила Ефремова в суде. Они представляют разные стороны в деле о возможном «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель другой машины.