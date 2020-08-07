Добровинский оценил слова Ефремова о «раздвоении личности»

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 20

Актер отказался узнать себя на видео с места трагедии, намекнув на то, что за рулем в момент аварии было его альтер эго.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил ; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны в деле о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал слова актера о его альтер эго, которое якобы действовало за него в момент аварии. Юрист с иронией отнесся к заявлению подсудимого, но дал понять — Фемида вряд ли оценит юмор артиста.

«Сегодня после обеда мы смотрели практически пять часов видео, и после этого я задал вопрос подсудимому Ефремову — узнал ли он себя на видео. На что господин Ефремов сказал, что он себя как-то не узнает, и он на самом деле мистер Хайд — раздвоение личности, помните такую историю у Стивенсона. Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это есть в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, очень интересно с точки зрения его самого, но с точки зрения правосудия, я боюсь, что доказать это будет сложно», — заметил Добровинский.

На очередном заседании в Пресненском суде Москвы были продемонстрированы кадры с места трагедии. Как писал ранее 5-tv.ru, увидев их, Ефремов отказался опознать себя на видео.

ДТП с участием актера случилось 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет тюремного заключения.

Через пару дней после аварии Ефремов записал видеообращение к родственникам погибшего. В нем он признавал вину и просил прощения, а также выражал готовность помочь семье, потерявшей кормильца. Кроме того, актер подчеркивал, что не намерен пытаться избежать наказания и «отмазываться» за счет связей и своего положения. Однако к настоящему моменту артист сменил позицию — он отрицает свою вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Более того, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявляет, что его подзащитный не писал видео с раскаянием.

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