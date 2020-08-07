Все своими руками: как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Приближенные к звездной чете герцогов Сассекских рассказали прессе, как они отпраздновали 39-й день рождения Маркл.
Фото: ТАСС / Dominic Lipinski
Принц Гарри и Меган Маркл, проживающие сейчас в американском штате Калифорния, предпочли не устраивать пышных торжеств в честь ее дня рождения. На фоне пандемии и все новых случаев коронавируса в США их решение провести 39-й день рождения Меган дома выглядит логичным. Подробности праздника оказались очень милыми, пишет издание Us Weekly.
Принц Гарри обратился за помощью к матери Меган, Дории Редлан, которая также провела этот день с ними. Он сам приготовил ужин из трех блюд, а также испек торт, а теща помогла ему с украшениями и сервировкой. Позже вечером Дориа дала паре провести время наедине, пока сама занималась 14-месячным внуком Арчи, который остается седьмым в очереди на британский престол, хотя его родители и покинули королевскую семью.
Как оказалось, за время брака Гарри научился сносно готовить. Стали известны и милые детали о подарках принца жене — шоколадный торт в сахарной глазури, совместный снимок, который Гарри сделал сам, и вставил в красивую рамку, а также ожерелье, дизайн которого он придумал.
В будущем году пара планирует устроить серьезное празднование дня рождения Меган, которой исполнится 40 лет. А самому принцу в сентябре будет 36 лет.
5-tv.ru писал о проигрыше Меган Маркл в суде по иску против британской прессы.
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