Алиса Казьмина рассказала, в каком случае может простить Аршавина

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Алиса Старжевская
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Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина полагает, что виноваты в разводе друзья футболиста.

Алиса Казьмина рассказала, в каком случае может простить Аршавина

Фото: Социальные сети

Бывшая модель Алиса Казьмина полтора года назад мучительно развелась с мужем-футболистом Андреем Аршавиным из-за его многочисленных измен. Теперь же она не исключает возможности примирения, если им дадут такой шанс, сообщила она изданию Starhit.ru.

Казьмина с дочерью Есенией от Аршавина и двумя старшими детьми живет в особняке экс-супруга в Коломягах под Петербургом. Он давно требует ее освободить дом, с чем она категорически не согласна. В итоге в сентябре должно состояться отложенное из-за пандемии первое заседание суда по иску официальной хозяйки дома Татьяны Аршавиной, матери футболиста, против Казьминой.

Несмотря на все, что ей пришлось пережить в браке и после развода, Казьмина не винит одного только Аршавина за его поведение по отношению к ней и детям. Если бы им удалось поговорить без свидетелей, они могли бы помириться.

«Когда мы оставались один на один, то без слов понимали друг друга. Пока кто-то не вмешивался, — рассказала Казьмина. — Свита из псевдодрузей не даст ему быть самим собой».

Казьмина поделилась, что в браке чувствовала себя самой любимой с Андреем, тот был отличным мужем и отцом, причем и пасынку Алеше с падчерицей Алисой, забыв о троих детях от многолетней связи с Юлией Барановской. После развода видеться с дочкой Есенией он перестал, а старших детей Казьминой заблокировал, чтобы те не могли с ним связаться, хотя оба воспринимали его, как отца. Вместо этого он стал изредка встречаться с детьми Барановской, но в искренность его чувств бывшая жена Аршавина не верит.

«Плевать ему на детей», — жестко прокомментировала это Алиса.

По части возможного примирения Казьмина также считает, что это не лишено смысла, если бы рядом с Аршавиным не было столько недоброжелателей.

«Сама идти на контакт после всего я не пыталась, но ему могу дать такую попытку», — подвела итог женщина.

5-tv.ru недавно публиковал откровения о личной жизни бывшей гражданской жены Андрея Аршавина Юлии Барановской.

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