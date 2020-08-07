Фрагменты тела пенсионера, пропавшего два месяца назад, нашли в Ленобласти

Останки тела пропавшего в июне 84-летнего жителя Ленобласти обнаружили в Волховском районе. По информации источников 5-tv.ru, в лесном массиве в двух километрах от деревни Кути очевидцы наткнулись на фрагменты гниющего трупа без мягких тканей: голову, грудную клетку, позвоночник и ноги. В одежде полиция обнаружила документы на имя Виктора Тетерева.

Как сообщали двумя месяцами ранее волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер пропал в садоводческом массиве Пупышево Кисельнинского сельского поселения. Он жаловался на плохую ориентацию в пространстве и терял память.

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О его исчезновении в полицию сообщил сын. Он рассказал, что разговаривал с отцом по телефону. Сначала тот сказал, что не знает, где находится, а потом сообщил, что лежит в петербургской больнице. Как предположил в тот момент наследник, пожилого человека могли увезти мошенники.

Причины смерти устанавливаются. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любвница расчлененного рэпера на допросе рассказала подробности интимной жизни с Картрайтом.