Любвница расчлененного рэпера на допросе рассказала подробности интимной жизни с Картрайтом

Дело о расчлененном рэпере Энди Картрайте обрастает новыми деталями. 5-tv.ru стали известны подробности отношений музыканта с любовницей Надеждой Романенко. О них девушка рассказала на допросе.

По словам 25-летней девушки, они познакомились еще в 2014 году в Петербурге. У них были общие друзья рэперы. Но тогда это знакомство ни во что не вылилось. Общение возобновилось в 2017 году после встречи в компании общих друзей. На тот момент Картрайт был уже женат на Марине Кохал. Романенко рассказала, что общение выражалось в переписке «ВКонтакте».

Завязка более близких отношений случилась летом 2018 года, они когда вместе пошли на концерт. Но и тогда они все еще оставались просто друзьями. Интимная близость между рэпером и Надеждой Романенко случилась в октябре того же года в Москве, куда они приехали на сольный концерт музыканта.

По словам девушки, сначала любовники встречались у общего друга, потом она сняла квартиру неподалеку от дома рэпера. О существовании любовницы у мужа Кохал узнала через месяц после начала интимных отношений — в ноябре 2018 года. Тогда Картрайт не вышел из своего аккаунта в соцсети. Марина обозначила свою осведомленность, написав Надежде сообщение с просьбой передать мужу, чтобы тот шел домой.

Любовница рэпера также рассказала следователю об особенностях отношений музыканта с женой. По ее словам, Кохал запрещала Картрайту приходить домой позднее 11 часов вечера. После этого времени она его просто не пускала в квартиру. Кроме того, по словам Романенко, всем бюджетом в семье распоряжалась супруга музыканта. В их доме часто были проблемы с деньгами, Надежда утверждает, что даже переводила деньги своему любовнику. При этом средства поступали на карту Кохал. У Картрайта не было своих денег даже на развлечения, их также выдавала ему жена.

Романенко рассказала, что в последний раз рэпер взял гонорар за концерт наличными, чтобы не отдавать Марине Кохал. Это произошло в 2019-м. Тогда же жена, по словам Романенко и узнала, что музыкант ездит на концерты вместе с любовницей. Супругу он не брал с собой и она на это злилась, рассказала Надежда.

По словам Романенко, Марина Кохал всячески пыталась обратить на себя внимание мужа и, как могла, боролась с любовницей. В частности, уверила супруга, что у него СПИД, так как им якобы была больна сама Кохал. После этого музыкант исключил интимную близость. Романенко пришлось делать тест на СПИД, который оказался отрицательным, о чем она не преминула сообщить своему любовнику.

Надежда рассказала, что их связь длилась два года, ее возлюбленный при этом очень хотел разойтись с Кохал, но та ему не давала развода и шантажировала ребенком. В марте 2020-го Картрайт якобы даже сделал Романенко шутливое предложение выйти за него замуж. По словам Надежды, у них с рэпером были прекрасные отношения, и все друзья всегда знали, что найти музыканта можно либо дома, либо у нее.

При этом Кохал продолжала давить на любовницу. Звонила и рассказывала ужасные вещи про своего мужа, а также про то, что он лунатик и алкоголик. Параллельно в сети супруга рэпера выкладывала ролики, в которых рассказывала, как отвадить разлучницу.

По утверждению Романенко, музыкант не был наркоманом. У него были проблемы с алкоголем, он периодически уходил в запой, но запрещенными веществами он никогда при ней не баловался.

В последний раз, как рассказала на допросе Романенко, она и Картрайт виделись перед началом самоизоляции. 20 марта девушка уехала в Пензу, и их общение продолжилось только в переписке. Последнее сообщение рэпер написал своей любовнице ночью 25 июля. При этом Романенко утверждает, что с телефона Картрайта в этот день пришло еще одно послание, но его автором, по словам девушки, была уже Кохал, хотя и пыталась при этом выдавать себя за собственного мужа. 30 июля из СМИ Надежда Романенко узнала о смерти рэпера.

Девушка утверждает, что ее возлюбленный был жизнерадостным человеком и никогда не высказывал суицидальных мыслей. Он наслаждался жизнью как ребенок и покончить с нею по собственной воле бы не смог.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) — рэпер родом из Украины. Он переехал в Петербург, где принимал участие в рэп-баттлах, преимущественно Versus Battle. На счету музыканта восемь студийных альбомов.

Останки Энди Картрайта были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиками. Чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Марина Кохал решила расчленить его тело. После этого безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после того, как тело музыканта было расчленено весь прежний пыл Марина Кохал подрастеряла и обратилась за помощью к адвокату. Последняя и сообщила о трупе правоохранителям.