Когда ждать магнитные бури: Календарь солнечной активности на май 2021

Отслеживанием космической погоды – солнечной активности в виде вспышек и пятен, геомагнитных возмущений и настоящих бурь – занимается Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) в составе Физического института Российской Академии наук (ФИАН). В распоряжении ученых находится комплекс космических телескопов ТЕСИС, установленный на борту космической лаборатории «КОРОНАС-Фотон». Сбор и анализ данных позволяет ученым делать как высокоточные кратковременные прогнозы, так и долгосрочные вплоть до 27 дней. На текущий момент это возможный максимум, на который можно составить календарь магнитных бурь без ущерба для точности.

5-tv.ru регулярно информирует о потенциальной угрозе магнитных бурь, опираясь на данные авторитетных исследований. А также приводит эксклюзивные советы специалистов о том, кому и чем могут быть опасны магнитные бури, и как защитить себя от негативного воздействия вспышек на Солнце.

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Магнитные бури в мае 2021

Согласно данным ЛРАС, магнитные бури в мае 2021 ожидаются с вечера 12 до исхода 14 мая. Однако, магнитные возбуждения ожидаются также 4 мая и в период с 15 по 19 мая включительно.

© ТЕСИС: tesis.lebedev.ru

Как защититься от магнитной бури?

Ученые советуют ввести в свою ежедневную рутину ряд ритуалов, которые будут полезны для здоровья и в отрыве от магнитных бурь. Чтобы меньше реагировать на погоду, стоит ввести четкий режим сна, а по утрам делать минимальную зарядку — это разгонит кровообращение, взбодрит и освежит.

Контрастный душ идеален утром, а вечером, наоборот, лучше принять расслабляющую ванну с солями или травами, чтобы быстрее заснуть и крепко спать всю ночь. Важно соблюдать питьевой режим, заменить кофе на травяные чаи, а жирную пищу овощами и легкими блюдами.