Боль и головокружение: На Землю надвигается магнитная буря

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Пятый канал
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Возмущение магнитного поля Земли ожидается с вечера 22 апреля до середины ночи. Это может сказаться на самочувствии метеочувствительных и пожилых людей, детей и беременных женщин.

Боль и головокружение: На Землю надвигается магнитная буря

Фото: Depositphotos / alinbrotea

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Погода

Неустойчивым магнитное поле нашей планеты останется и на протяжении следующих суток. А ведь даже незначительны и кратковременные колебания могут вызывать усталость, головные боли и проблемы с сердцем. Особенно у страдающих хроническими заболеваниями и людей с ослабленным иммунитетом.

Как понять, что вы в эпицентре событий?

Забарахлило радио? Замигал свет? Колебания магнитного поля действуют не только на людей, но и на сложные электронные приборы. Магнитные бури возникают под влиянием потоков солнечного ветра, — это поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны в окружающее космическое пространство со скоростью до 1200 километров в секунду. Помимо телевизоров, магнитные бури могут парализовать работу спутников, медицинского и научного оборудования.

— Могут быть и различные сбои, например, в работе оборудования космических аппаратов — в первую очередь, связных и навигационных спутников. Могут сбоить навигационные системы и на Земле. Также могут быть определенные сбои в работе энергетического оборудования. К счастью, пока всегда удавалось все восстанавливать, — рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Почему кружится голова?

Во время магнитных бурь в воздухе снижается количество кислорода, что в свою очередь ведет к гипоксии. Говоря медицинским языком — кислородному голоданию. В том числе и мозга. Функции нервной системы угнетаются, человек становится квелым, сонным, начинает болеть голова, а сердцебиение учащается.

Особенно к магнитным бурям чувствительны гипертоники, сердечники, а также люди с бронхиальной астмой. Последним становится труднее дышать. Число инфарктов и инсультов возрастает из-за того, что геомагнитные колебания нарушают сердечный ритм. Негативные последствия на себе ощущает четверть жителей земного шара.

Фото: tassphoto.com

Нервозность витает в воздухе

Это действительно так. Из-за такого внеземного влияния надпочечники начинают в повышенных дозах выбрасывать в кровь гормоны стресса: адреналин и кортизол. Из-за чего человек находится на взводе, либо же впадает в беспричинную тревогу. Как результат — снижение работоспособности, внимания. Плюс в крови подскакивает сахар, что весьма опасно для диабетиков.

Особенно опасны «космические волнения» для психически нестабильных людей. Они могут вести себя агрессивно. Солнечные вспышки вызывают бури и в их душе. Поэтому в эти дни чаще случаются аварии на дорогах. Легковозбудимые люди начинают вести себя неадекватно.

Однако специалисты настаивают, что накручивать себя не надо. Ведь эмоциональное состояние можно легко контролировать.

— Если я знаю, что эта буря есть, и если я верю в то, что она на меня повлияет, тогда, возможно, какие-то изменения в психологическом состоянии будут. Если же я об этом не знаю или мне без разницы, влияет это или не влияет, поверьте, в 99% случаев никаких изменений психологического состояния не произойдет, — отмечает главный врач Научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева Александр Кондинский.

Самоконтроль и рацион

Лишних стрессов врачи рекомендуют избегать всем и всегда, не только в дни магнитных бурь. Сердечникам же и пациентам с проблемами вегетососудистой системы не стоит спускаться в метро, поднимать тяжести и всячески физически перенапрягаться. Лучше провести этот период в спокойствии, имея наготове обычные лекарства, те, что доктор прописал. Из рациона лучше исключить продукты, повышающие холестерин. Это жирная свинина, сыр, сало…

Спазмы сосудов и головную боль лучше снимать простыми аптечными средствами, которые мягко расширяют сосуды. Например, заварить чай с гвоздикой. Если же беретесь за спазмолитики, стоит помнить, что принимают их не на голодный желудок. От бессонницы могут помочь настойки пустырника и валерианы. Самой крупной в этом году была магнитная буря 1 февраля Эта навряд ли перебьет ее по своей силе. Но стоит помнить старую мудрость: кто предупрежден, тот вооружен.

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