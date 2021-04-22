Для кого опасны магнитные бури и как справиться с негативным воздействием? Отвечает врач

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Пятый канал
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Терапевт Татьяна Романенко предупреждает — во время магнитных бурь возрастает риск обострения депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото, видео: www.globallookpress.com /NASA, 5-tv.ru

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Погода

Сильные магнитные возмущения ожидаются с вечера 22 апреля до середины ночи. Неустойчивым магнитное поле нашей планеты останется и на протяжении следующих суток. Врачи бьют тревогу — слишком много рисков, связанных со здоровьем людей возникает во время подобного катаклизма. Специально для 5-tv.ru терапевт Татьяна Романенко рассказала о возможных неблагоприятных последствиях магнитной бури.

«Нужно быть внимательным к себе. Существует мнение, что в период магнитных бурь ухудшается микроциркуляция, повышается вязкость крови. Возрастает риск тромбообразований. Поэтому в группе риска прежде всего люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возрастает риск инсультов и инфарктов», — сообщает эксперт.

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По словам Татьяны Романенко, к магнитным возмущениям также очень чувствительны люди, страдающие заболеваниями нервной системы.

«Обостряется депрессия. Психика людей становится более уязвимой и возрастает количество аварийно-опасных ситуаций, связанных с человеческим фактором», — утверждает специалист.

Терапевт Татьяна Романенко советует людям, испытывающим хоть малейшее возбуждение во время магнитных бурь, постоянно держать под рукой успокаивающие препараты. Людям с болезнями сердца врач рекомендует следить за артериальным давлением. 

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Также медик дает рекомендацию всем, кто подвергся влиянию магнитных возмущений — больше спать, гулять, исключить употребление алкоголя, правильно питаться и уменьшить количество потребляемой соли. В общем, придерживаться правил здорового образа жизни. Магнитная буря, начавшаяся 22 апреля, стала второй по силе в 2021 году. Чуть более масштабное событие было зафиксировано 1 февраля этого года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережить магнитную бурю.

Тема:
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