В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе столкновений

|
Алина Потёмкина
36

Люди бастуют у здания парламента, требуя отставки правительства после мощного взрыва в городе.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Более 100 человек пострадали в ходе столкновения с представителями власти в Бейруте. 22 из них были доставлены в больницы. Об этом сообщает в Twitter Ливанское общество Красного креста.

Акции протеста начались у здания местного парламента накануне. Люди требуют отставки правительства после взрыва в городе, жертвами которого стали более 150 человек. Они обвиняют власти в коррупции и бесхозяйственности, которая, по их мнению, привела к трагедии. Ливанские силы безопасности применили против митингующих слезоточивый газ.

Взрыв произошел в Бейруте 4 августа. В ходе проведения сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры. По последним данным, в результате погибли 154 человека, еще пять тысяч получили ранения. Как писал ранее 5-tv.ru, по меньшей мере 60 человек пропали без вести после трагедии.

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
8 авг
Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
8 авг
По меньшей мере 60 человек пропали без вести после взрыва в Бейруте
7 авг
В Москве и Петербурге почтили память погибших в Бейруте
7 авг
Видео: маленькая девочка сутки пролежала под завалами в Бейруте и чудом выжила
7 авг
Президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте
7 авг
По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта Бейрута
7 авг
В Бейруте произошли столкновения демонстрантов с полицией — видео
6 авг
Что известно о владельце корабля, груз которого взорвался в Бейруте
6 авг
Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в Бейруте
6 авг
За секунду до взрыва: толпа зевак снимала близко горящий склад в Бейруте

Читайте также

+25° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.64
0.60 87.17
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа

Последние новости

19:44
«Я вообще могу на тысячу!» — Бледанс заступилась за Утяшеву со «скромными» доходами
19:32
Без комплексов! ТОП-4 самых сексуальных беременных звезд в бикини
19:21
Пять человек пострадали в крупном ДТП с автобусом под Саратовом
19:15
Глава предвыборного штаба Тихановской задержана в Минске
19:07
Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
19:05
«Никаких дворцов и фазенд на Рублевке!» — Сергей Жуков о своих «богатствах»

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа
«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок