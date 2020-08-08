В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе столкновений

Более 100 человек пострадали в ходе столкновения с представителями власти в Бейруте. 22 из них были доставлены в больницы. Об этом сообщает в Twitter Ливанское общество Красного креста.

Акции протеста начались у здания местного парламента накануне. Люди требуют отставки правительства после взрыва в городе, жертвами которого стали более 150 человек. Они обвиняют власти в коррупции и бесхозяйственности, которая, по их мнению, привела к трагедии. Ливанские силы безопасности применили против митингующих слезоточивый газ.

Взрыв произошел в Бейруте 4 августа. В ходе проведения сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры. По последним данным, в результате погибли 154 человека, еще пять тысяч получили ранения. Как писал ранее 5-tv.ru, по меньшей мере 60 человек пропали без вести после трагедии.