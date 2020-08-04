Около трех тонн селитры взорвалось в порту Бейрута во время сварочных работ
Рабочие заделывали отверстия, через которые злоумышленники могли совершать кражи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
В ходе проведения сварочных работ в порту Бейрута взорвались 2700 тонн селитры Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал LBC international.
«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры», — приводит телеканал предварительные выводы силовых структур.
В результате ЧП, по последним данным, в столице Ливана пострадали почти четыре тысячи человек. Из них 70 — погибли, еще 3,7 тысячи получили ранения.
Мощные взрывы прогремели в Бейруте вечеров 4 августа. Взрывной волной накрыло почти всю столицу Ливана. Несколько зданий обрушились, часть получили существенные повреждения. Больницы города переполнены ранеными людьми. Свою помощь пострадавшему государству уже предложили Катар, Франция, Великобритания, Кувейт, Греция, ФРГ, Турция. О готовности оказать содействие Ливану в расследовании причин взрыва заявила Россия. Власти Израиля предложил правительству Ливана забыть о разногласиях и принять их помощь.
Ранее ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* — запрещена на территории РФ.
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