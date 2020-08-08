Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

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Алина Потёмкина
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Люди требуют отставки властей, допустивших мощный взрыв в порту города.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Демонстранты в Бейруте заняли здание МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие второй день устраивают митинги у правительственных зданий в городе. Они требуют от властей ответить за взрыв в порту, унесший жизни более 150 человек и покалечивший более пяти тысяч. В ходе протестов правоохранители применяли к митингующим слезоточивый газ. В результате пострадали 109 человек.

На одной из площадей города люди установили виселицу. Пока не ней вешают картонные куклы политиков. Граждане Ливана винят правительство в коррупции и бесхозяйственности, которая, по их мнению, привела к трагедии.

Взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Он произошел на складе, где хранилось около трех тонн селитры. Жертвами стали 158 человека, еще пять тысяч пострадали. Как писал ранее 5-tv.ru, 60 человек пропали без вести после взрыва.

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
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