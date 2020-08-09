Онищенко рассказал, стоит ли опасаться вируса SFTS из Китая

|
Алиса Старжевская
31

Данный вирус передается от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

Онищенко рассказал, стоит ли опасаться вируса SFTS из Китая

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о вспышке в Китае вируса SFTS, от которого умерли семь человек. Данный вирус передается человеку от клещей и вызывает лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть», — заявил Онищенко в беседе с RT.

Как сказал врач, новость о распространении SFTS появилась только в субботу 8 августа, поэтому делать выводы пока рано. Он также выразил надежду, что уже в воскресенье ситуация прояснится.

«Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — добавил Онищенко.

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность того, что SFTS придет в Россию, крайне мала. По его мнению, вирус не представляет большую угрозу для человечества, так как его передача от человека к человеку не очень эффективная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах вируса SFTS, которым в Китае заразились уже 60 человек.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.64
0.60 87.17
0.55
Что сулит знакам зодиака соединение Марса, Луны и Лилит 9 августа?

Последние новости

1:51
Освобождены захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте
1:10
Пантелеймон Целитель: Почему 9 августа категорически запрещалось работать?
0:54
«Харлашку жалко»: Нагая Асмус в ванне раскрыла, почему развелась с мужем
0:39
Онищенко рассказал, стоит ли опасаться вируса SFTS из Китая
0:24
Дакота предстала перед поклонниками обнаженной и с девятью глазами — фото
0:09
Американские аналитики представили сценарии нападения Северной Кореи на Южную

Сейчас читают

Как прошел день рождения жены Эмина после разрыва с певцом — видео
«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок