Онищенко рассказал, стоит ли опасаться вируса SFTS из Китая

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о вспышке в Китае вируса SFTS, от которого умерли семь человек. Данный вирус передается человеку от клещей и вызывает лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть», — заявил Онищенко в беседе с RT.

Как сказал врач, новость о распространении SFTS появилась только в субботу 8 августа, поэтому делать выводы пока рано. Он также выразил надежду, что уже в воскресенье ситуация прояснится.

«Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — добавил Онищенко.

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность того, что SFTS придет в Россию, крайне мала. По его мнению, вирус не представляет большую угрозу для человечества, так как его передача от человека к человеку не очень эффективная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах вируса SFTS, которым в Китае заразились уже 60 человек.