Онищенко рассказал, стоит ли опасаться вируса SFTS из Китая
Данный вирус передается от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о вспышке в Китае вируса SFTS, от которого умерли семь человек. Данный вирус передается человеку от клещей и вызывает лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть», — заявил Онищенко в беседе с RT.
Как сказал врач, новость о распространении SFTS появилась только в субботу 8 августа, поэтому делать выводы пока рано. Он также выразил надежду, что уже в воскресенье ситуация прояснится.
«Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — добавил Онищенко.
Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность того, что SFTS придет в Россию, крайне мала. По его мнению, вирус не представляет большую угрозу для человечества, так как его передача от человека к человеку не очень эффективная.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах вируса SFTS, которым в Китае заразились уже 60 человек.
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