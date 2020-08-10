Ирена Понарошку объявила о разводе с DJ List

Журналист и телеведущая Ирена Понарошку официально подтвердила развод с музыкантом Александром Листом, более известным как DJ List.

Ранее в сети ходили слухи о временных трудностях в отношениях супругов. При этом, по версии StarHit, одной из главных причин разлада могла явиться большая разница в доходах и, соответственно, социальном статусе Понарошку и Листа. Отмечалось, что сам диджей не раз выкладывал в Instagram жалобные посты, где обвинял «избалованную» жену в том, что она его стыдится.

Сегодня же все встало на свои места: слухи подтвердились, а бывшие влюбленные больше не будут мучить друг друга взаимными претензиями.

«Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью!» — подписала трогательный снимок с Александром Ирена.

Instagram @irenaponaroshku

Судя по комментариям, не все поклонники звездной четы поверили в это заявление. Многие отмечали, что это может быть банальный розыгрыш или пиар, как, например, в случае с рэпером Джиганом и Оксаной Самойловой.

Чтобы прояснить ситуацию, 5-tv.ru обратился за официальной информацией в суд, где и рассматривалось дело о расторжении брака между Иреной Понарошку и Александром Листом. Оказалось, что с материалами дела мировой судья ознакамливался в отсутствии сторон, поскольку никто из супругов не желал приехать на открытое заседание.

Имея в виду тот факт, что у селебрити есть двое несовершеннолетних детей — Теодор и Серафим, а также, что пара не проживает вместе с 2015 года и не готова к примирению, суд удовлетворил их требования. Брак журналистки и музыканта был расторгнут 10 августа 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирена Понарошку откровенно призналась каково это — жить с мужчиной старше себя на семь лет.