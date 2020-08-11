Новость о том, что исполнительница хита «Ягода-Малина» Валентина Легкоступова оказалась в больнице с пробитой головой глубоко шокировала ее близких знакомых и друзей. Еще больше их озадачило то обстоятельство, что женщина была обнаружена своей дочерью в состоянии алкогольного опьянения. Так, певица Ольга Зарубина сказала 5-tv.ru, что часто ездила с Легкоступовой на гастроли и никогда не видела ее нетрезвой.

«Я никогда не видела, чтобы она увлекалась этим (алкоголем — Прим.ред.). Она мне говорила только, что сидит на каких-то сердечных блокаторах. Она мне говорила, что у нее какие-то проблемы с сердцем», — сказала Зарубина, отметив, что в связи с этим ее коллега принимала таблетки. Однако проблем с алкоголем у Легкоступовой не было.

Валентину Легкоступову нашли в собственной квартире с пробитой головой. Рядом с ней находился ее новый муж яхтсмен Юрий Фирсов, с которым певица обвенчалась месяц назад. Сообщается, что оба были нетрезвые, и пару поместили в наркологическую клинику, из которой супруг исполнительницы сбежал на следующий день. Сама певица резко почувствовала себя плохо и 8 августа была госпитализирована в состоянии комы. У женщины диагностировали отек мозга. Ей была сделана трепанация черепа.

Как ранее писал 5-tv.ru, в настоящий момент полицейские пытаются установить местонахождение Фирсова. У третьего мужа Легкоступовой был конфликт с ее младшим сыном Матвеем, из-за чего у певицы ухудшились отношения с семьей.