Муж Легкоступовой сбежал после госпитализации знаменитой супруги

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 990

Стали известны подробности трагедии, которая произошла со звездой 90-х и исполнительницей хита «Ягода-малина».

Муж Легкоступовой сбежал после госпитализации знаменитой супруги

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Муж госпитализированной с отеком мозга звезды 90-х Валентины Легкоступовой известный советский и российский яхтсмен Юрий Фирсов сбежал из наркологической клиники после трагедии.

По информации 5-tv.ru, дочь обнаружила певицу с супругом в нетрезвом состоянии дома в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам злоупотребляли они на протяжении последних двух недель и все это время не выходили на связь. На теле Легкоступовой она обнаружила кровоподтеки на лице и на теле.

Девушка приняла решение госпитализировать мать и Фирсова в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующий день. Что касается 54-летней знаменитости, то тем же вечером, 7 августа, она стала жаловаться на сильные головные боли. Ночью она была госпитализирована в столичную больницу уже в состоянии комы.

Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции певица находится в тяжелом состоянии.

Полиция по факту произошедшего проводит проверку. Также устанавливается местонахождение Юрия Фирсова.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, новый супруг не нашел общего языка с младшим сыном Легкоступовой Матвеем. В семье разгорелся конфликт, после которого Валентина практически перестала поддерживать с ними отношения.

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Муж Легкоступовой сбежал после госпитализации знаменитой супруги

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