Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса

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Алиса Маркова
Срочная новость 26

Сегодня глава государства заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19.

Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Об этом лидер страны сообщил во время встречи с членами правительства.

«После первого укола температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола температура немного поднялась, но все сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо», — поведал глава государства.

Он также рассказал о том, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.

После Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от вируса. Президент также отметил, что это очень важный шаг для всего мира. Кроме того глава государства заявил, что рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины в ближайшее время. Вакцинация же в стране должна проводиться исключительно добровольно.

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