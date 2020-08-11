Деревянко увеличил свой гонорар после успеха «Домашнего ареста»

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Валентин Черников
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Популярный актер не ожидал, что участие в комедийном сериале принесет ему настоящую любовь публики и небывалые доходы.

Деревянко увеличил свой гонорар после успеха «Домашнего ареста»

Фото: Instagram @pablo_derevyanko

Гонорар Павла Деревянко вырос минимум в полтора раза после выхода сериала «Домашний арест». В нем актер сыграл мэра города Синеозерска Аркадия Аникеева, которого поймали на получении взятки в особо крупном размере. Во время домашнего ареста градоначальник встретил старого знакомого и решил помочь ему стать новым мэром города, чтобы тот поспособствовал снятию с него обвинений.

В шоу «50 вопросов» Деревянко признался, что поначалу не хотел связываться с комедийным проектом. Однако его скепсис развеял создатель сериала, юморист Семен Слепаков. Под его уговором актер согласился и вскоре обрел небывалую любовь телезрителей.

«После „ареста“ мой гонорар за съемочный день вырос в полтора раза. На каких-то проектах и больше. Это связано с количеством приглашений», — сказал Павел.

Высокие доходы позволяют актеру жить на широкую ногу и обеспечивать большую семью. В Москве у него жена и двое детей, а в Таганроге мама и брат. Теперь он строит для них шикарный дом на берегу Миусского лимана.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи пожаловались в полицию на съемки сериала с Виторганом и Деревянко.

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