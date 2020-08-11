Российскую вакцину от СОVID-19 будут производить в пяти странах. О достигнутых договоренностях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Отмечается, что общие мощности позволят произвести 500 миллионов доз препарата в год.

«Мы инвестировали четыре миллиарда рублей в производство вакцины в России», — заявил Дмитриев.

Во вторник, 11 августа, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса.