Российскую вакцину от СОVID-19 будут производить в пяти странах

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Алиса Маркова
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Общие мощности позволят произвести 500 миллионов доз препарата в год.

Фото, видео: Минздрав РФ

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российскую вакцину от СОVID-19 будут производить в пяти странах. О достигнутых договоренностях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Отмечается, что общие мощности позволят произвести 500 миллионов доз препарата в год.

«Мы инвестировали четыре миллиарда рублей в производство вакцины в России», — заявил Дмитриев.

Во вторник, 11 августа, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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