Видео: Ефремов начал заметно хромать после новостей об инсульте

5-tv.ru публикует кадры, на которых запечатлен выход из квартиры Михаила Ефремова. Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится очередное заседание по факту смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Тогда погиб курьер Сергей Захаров.

На записи видно, как Ефремов начал заметно хромать после новостей резком ухудшении здоровья. 10 августа появилась информация о прединсультном состоянии актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев накануне сообщил, что заслуженный артист России находится в крайне тяжелом состоянии.

Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался.

«У него в последнее время реально резко ухудшилось состояние здоровья. Вчера было крайне тяжелое состояние. Он отказался вызвать врача. Я сегодня в командировке в Новосибирске, в суде. Видно, что совсем плохо было, и вызвали [врача]. И с сердцем… У него много проблем! Я сейчас приеду и просто заставлю его [лечь в больницу], не буду бодаться с ним», — заявил Эльман Пашаев.

При этом известно, что при инсульте или микроинсульте может произойти нарушение двигательных функций или частичная парализация конечностей.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.