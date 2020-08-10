Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера. Он сообщил, что звезда театра и кино, который сейчас находится под домашним арестом после «пьяного» ДТП, жалуется на проблемы с сердцем.

По данным 5-tv.ru, к Ефремову приезжала скорая помощь из-за подозрения на инсульт — у него наблюдалась заторможенная речь. Однако предварительный диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у артиста случилась ишемическая атака. От госпитализации артист отказался.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свидетель ДТП с Ефремовым рассказал о поведении актера.