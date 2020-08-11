Эпатажный шоумен Никита Джигурда явился в Пресненский суд Москвы на рассмотрение дела о смертельном ДТП при участии Михаила Ефремова. Перед заседанием актер пообщался с журналистами и объяснил, какой точки зрения придерживается касательно данной ситуации.

В начале Джигурда громко зачитал четверостишие, где четко дал понять окружающим: «Миша — не виноват». Тем, кто осуждает известного актера, а также тем, кто устроил «сей дурдом» он предложил буквально засунуть «серп и молот в пятую точку».

«Он не сидел за рулем. Я это знаю, я провел расследование!» — решительно констатировал шоумен.

По версии Никиты Джигурды, есть некие видеозаписи, где отчетливо видно, что при выезде джипа Ефремова на Садовое кольцо на водительском кресле сидит человек без пиджака, а на его руке — белая перчатка. Через несколько секунд после аварии к иномарке актера якобы подбегает «массовка», а тем временем из нее незаметно выходит мужчина в узких брюках и ботинках «казаках».

«За рулем был каскадер! Подготовленный человек! Я хочу вам сразу сказать, вы же умные люди! В этом месте 18 камер! Если бы хоть одна камера показывала правду. Где камеры наблюдения? Где видео, которые стекаются к Собянину (Сергей Собянин — мэр Москвы) — Прим.ред.)? Где видео?!» — открыто выказывал недовольство Джигурда.

А в заключение добавил, что сильно сомневается в профессионализме адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

«Он — левый адвокат! Я ему говорю: «Паниковский-Добровинский, бросьте гуся и предъявите диплом!» — выкрикнул шоумен.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП по существу. Однако из-за резкого ухудшения состояния артиста — слушания отложили. Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Авария с участием звезды кино произошла 8 июня в центре столицы. Актер в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын погибшего в ДТП при участии Михаила Ефремова Сергея Захарова подал иск к актеру на 6,5 миллиона рублей.