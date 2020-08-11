Видео: Михаила Ефремова госпитализировали в Москве
Заслуженного артиста России вынесли на носилках из здания Пресненского суда и положили в карету скорой помощи.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru
Михаила Ефремова госпитализировали. Заслуженного артиста России вынесли на носилках из здания Пресненского суда Москвы и положили в карету скорой помощи. По предварительной информации, в этот момент он находился в бессознательном состоянии. Сейчас, по данным 5-tv.ru, артиста везут в Боткинскую больницу.
Ранее стало известно, что заседание было отложено на неопределенное время из-за ухудшения состояния здоровья Ефремова. Об этом заявили в пресс-службе суда.
Стоит отметить, что в здание суда Михаил Ефремов уже выглядел неважно. Практически еле живого Михаила Ефремова сотрудникам ФСИН пришлось буквально выносить из машины, чтобы доставить в здание суда.
Однако из квартиры артист выходил вполне бодро, хотя было отчетливо видно, что он сильно хромает на правую ногу. Между тем, 10 августа появилась информация о прединсультном состоянии актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев накануне сообщил, что заслуженный артист России находится в крайне тяжелом состоянии.
Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался.
Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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