Адвокат Ефремова назвал предварительный диагноз, с которым актера увезли из суда

Адвокат Михаила Ефремова, выйдя из здания Пресненского районного суда заявил, что врачи заподозрили у заслуженного артиста России предынфарктное или предынсультное состояние.

«У него состояние крайне тяжелое. Я не врач, не могу сказать. У него состояние предынфарктное или предынсультное», — сказал Пашаев, отметив, что сейчас артист без сознания.

По данным 5-tv.ru, артист без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы после того, как его доставили в суд на очередное заседание, где мог состояться допрос по уголовному делу о «пьяном» ДТП в центре столицы 8 июня.