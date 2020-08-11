Адвокат Ефремова назвал предварительный диагноз, с которым актера увезли из суда
По словам Эльмана Пашаева, артист находится в тяжелом состоянии, сейчас он без сознания.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru
Адвокат Михаила Ефремова, выйдя из здания Пресненского районного суда заявил, что врачи заподозрили у заслуженного артиста России предынфарктное или предынсультное состояние.
«У него состояние крайне тяжелое. Я не врач, не могу сказать. У него состояние предынфарктное или предынсультное», — сказал Пашаев, отметив, что сейчас артист без сознания.
По данным 5-tv.ru, артист без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы после того, как его доставили в суд на очередное заседание, где мог состояться допрос по уголовному делу о «пьяном» ДТП в центре столицы 8 июня.
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