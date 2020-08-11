Возлюбленная известного российского актера и продюсера Глеба Матвейчука Елена Глазкова сообщила о пополнении в семействе. 11 августа девушка выложила трогательное фото с весами и цифрой в 4,518 килограмма в Instagram, завив: у нее и избранника родился наследник.

«Мой богатырь! Добро пожаловать в этот мир! Мы тебя очень ждали!» — поделилась радостью с подписчиками Елена.

Для Матвейчука и Глазковой это уже второй ребенок: у влюбленных также подрастает полуторагодовалая дочка Алиса.

Instagram @eglazkova

«Какое чудо! Желаем здоровья всей семье и бесконечного счастья»

«Реально богатырь! Ленуся, поздравляем!»

«Здоровья, мира, терпения и счастливого детского смеха вашему дому!» — обращались к паре фолловеры.

Как известно, до Елены Глеб семь лет был в законном браке с актрисой Анастасией Макеевой. В 2016 году пара неожиданно распалась. По словам Матвейчука, причина банальна: неискренность в отношениях.

Спустя несколько месяцев стало известно о романе Глеба и Елены. Познакомившись с красавицей на русской неделе кино, актеру пришлось долго за ней ухаживать, чтобы снискать расположения. Несмотря на то, вскоре у влюбленных родилась наследница, звать избранницу под венец Матвейчук не спешил.

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