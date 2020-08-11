Супруга госпитализированной Легкоступовой допросили в полиции — видео
На вопросы журналистов о состоянии исполнительницы хита «Ягода-малина» Юрий Фирсов отвечать отказался.
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Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов, 5-tv.ru
Супруга исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова допросили в отделе полиции. Профессионального яхтсмена задержали после госпитализации певицы.
Как стало известно 5-tv.ru, знаменитая артистка была доставлена в больницу после того, как дочь ее обнаружила в квартире вместе с Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице Легкоступовой она заметила кровоподтеки.
Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции звезда находится в тяжелом состоянии. Состояние исполнительницы вызывает серьезные опасения у врачей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал о произошедшем с Валентиной Легкоступовой ее 20-летний сын Матвей.
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