Супруга исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова допросили в отделе полиции. Профессионального яхтсмена задержали после госпитализации певицы.

Как стало известно 5-tv.ru, знаменитая артистка была доставлена в больницу после того, как дочь ее обнаружила в квартире вместе с Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице Легкоступовой она заметила кровоподтеки.

Медики диагностировали у Легкоступовой кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции звезда находится в тяжелом состоянии. Состояние исполнительницы вызывает серьезные опасения у врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал о произошедшем с Валентиной Легкоступовой ее 20-летний сын Матвей.