«Они стали злоупотреблять после свадьбы» — сын певицы Легкоступовой о трагедии

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 184

Двадцатилетний Матвей в объяснительной полиции рассказал о том, что происходило в семье в последний месяц.

«Они стали злоупотреблять после свадьбы» — сын певицы Легкоступовой о трагедии

Фото: Instagram @firsov_yur

Сын звезды 90-х Валентины Легкоступовой в объяснении полиции подтвердил, что последнее время его мать начала злоупотреблять алкоголем вместе со своим третьим мужем. Бумага оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

«Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стали злоупотреблять спиртными напитками», — сообщил Матвей.

Молодой человек добавил, что проживал не с ними, а в деревне Терино.

5-tv.ru

О госпитализации матери он узнал от своей крестной. Ему сообщили, что Валентина Легкоступова находится в коме. О том, что именно произошло дома он не знает.

По информации 5-tv.ru, Матвей добавил вне протокола, что после свадьбы Фирсов начал его выживать. На просьбы прекратить злоупотреблять алкоголем, он предлагал ему оценить уровень возлияний собственной матери. Молодой человек добавил, что также отчим вел себя крайне агрессивно — угрожал ножом и выбивал дверь.

Матвей предполагает, что целью Фирсова была квартира его новоиспеченной и знаменитой жены.

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Валентину Легкоступову в собственной квартире с пробитой головой обнаружила дочь, так как мать долгое время не выходила на связь. Рядом с ней находился ее новый муж яхтсмен Юрий Фирсов. Сообщается, что оба были нетрезвые, и пару поместили в наркологическую клинику, из которой супруг исполнительницы сбежал на следующий день. Сама певица резко почувствовала себя плохо и 8 августа была госпитализирована в состоянии комы. У женщины диагностировали отек мозга. Ей была сделана трепанация черепа.

Как ранее писал 5-tv.ru, у третьего мужа Легкоступовой был конфликт с ее младшим сыном Матвеем, из-за чего у певицы ухудшились отношения с семьей. Предварительно, Матвей не смог стерпеть начавшихся в семье запоев и переехал. Официального подтверждения от семьи данной информации не было. Точно известно, что дочь нашла певицу в сильном алкогольном опьянении после, по ее словам, двухнедельного запоя. Сегодня, Фирсов был задержан и доставлен в столичный отдел полиции.

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