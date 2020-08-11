Муж Легкоступовой устроил ДТП, пока певица лежит в коме
За оставление места аварии Игорю Фирсову грозит лишение прав. Полиция также сомневается в том, что певица сама разбила голову при падении.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Карелин, 5-tv.ru
В то время как Валентина Легкоступова лежит в больнице в коме с пробитой головой, ее муж Игорь Фирсов устроил ДТП и скрылся с места аварии, его красный Range Rover ГИБДД объявила в розыск. Как сообщает Telegram-канал «MK. Срочные новости», инцидент произошел днем 10 августа во дворе дома на Нагатинской набережной в Москве. Выруливая на внедорожнике с парковки задом, он врезался в проезжавший мимо Audi и повредил дверь автомобиля. При этом, по свидетельствам очевидцев, выглядел и вел себя странно, хотя запаха спиртного никто не почувствовал.
Вторая участница аварии рассказала изданию, что Фирсов кричал, что он публичная персона и у него связи, нервно ходил туда-сюда, хватался за сердце. Потом заявил, что ему плохо, но медики показаний к госпитализации не усмотрели. В конце концов мужчина сел в свою машину и уехал, в водитель Audi осталась ждать сотрудников полиции. За оставление места ДТП супругу Легкоступовой грозит лишение прав.
Между тем правоохранительные органы сегодня допросили Игоря Фирсова и теперь проверяют его показания о том, что певица упала сама, выпив лишнего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходило с Валентиной Легкоступовой с тех пор, как она вышла замуж в третий раз.
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