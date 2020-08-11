Что случилось с Легкоступовой? Шокирующие детали последнего месяца звезды

Советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова стала невероятно популярной в 80-х годах после выхода мега-хитов «Ягода-Малина» и «Капля в море». Заслуженная артистка России много гастролировала по СССР и давала концерты, а ее песни любили и любят до сих пор несколько поколений россиян. В 2000-е годы певица не прекратила выступать, более того — открыла продюсерский центр и начала активно участвовать в ток-шоу.

В свои 54 года женщина занимает активную жизненную позицию: ведет страницы в соцсети, делает татуировки и примеряет модные образы. Именно поэтому известие о ее госпитализации в тяжелом состоянии, о котором стало известно 11 августа, грянуло как гром среди ясного неба. Легкоступова с пробитой головой, многочисленными синяками и в состоянии сильного алкогольного опьянения была обнаружена в собственной квартире, в которой проживал и ее третий муж. Многие до сих пор не могут понять, что произошло и почему всенародно любимая артистка оказалась на грани жизни и смерти.

Роковое замужество

Валентина Легкоступова выходила замуж трижды. В первом браке в 1991 году певица родила дочь Анетту. О бывшем муже артистка вспоминать не любит, и о нем практически ничего не известно. Вторым супругом звезды стал Алексей Григорьев, который по совместительству стал ее продюсером. В этом союзе у Легкоступовой появился сын Матвей. С третьим мужем — яхтсменом Юрием Фирсовым — певица сочеталась браком совсем недавно — в июле этого года. Влюбленные не только расписались, но и повенчались в одном из храмов в Крыму.

Со своим избранником знаменитость познакомилась в социальных сетях, после чего сразу же отправилась с ним в регату. Певица тоже увлеклась яхт-спортом и даже приняла участие в международных соревнованиях в Макао и Монте-Карло. Легкоступова не раз признавалась, что Фирсов круто изменил ее жизнь и сделал ее по-настоящему счастливой.

Instagram @legkostupovavalen

Близкие артистки надеялись, что с Фирсовым певица наконец-то обрела свое счастье. Однако после свадьбы мужчина начал вести себя неадекватно. Как рассказал сын Легкоступовой Матвей, после регистрации брака Фирсов начал спаивать его мать, злоупотребляя алкоголем вместе с ней. Тогда же новый супруг матери стал угрожать Матвею ножом, всячески выживая его из дома. Как полагает наследник артистки, такое поведение связано с желанием яхтсмена завладеть недвижимостью своей известной и обеспеченной жены.

Никогда не была алкоголичкой

Близкие друзья и знакомые Легкоступовой в один голос утверждают: женщина никогда не имела проблем с алкоголем. Так, певица Екатерина Семенова пришла в шок, узнав, что ее коллега с пробитой головой оказалась на больничной койке. Еще больше она удивилась, когда узнала, что исполнительница и ее муж были пьяны, так как никогда не видела их в таком состоянии.

Ее слова подтверждает и другая коллега по цеху — Ольга Зарубина. Она отметила, что у ее подруги были проблемы с сердцем, но к алкоголю Легкоступова всегда была абсолютно равнодушна.

«Я никогда не видела, чтобы она увлекалась этим (алкоголем — Прим.ред.). Она мне говорила только, что сидит на каких-то сердечных блокаторах. Она мне говорила, что у нее какие-то проблемы с сердцем», — сказала Зарубина.

Алексей Глызин, который приходил на программу к Андрею Малахову в мае вместе с Легкоступовой, также поведал о своем опыте общения со звездой. По его словам, еще в мае она была «абсолютно счастлива», хорошо себя чувствовала и не было никаких предпосылок к разыгравшейся впоследствии трагедии.

Он также сказал, что никаких внешних признаков злоупотребления алкоголем со стороны Легкоступовой он не заметил, учитывая, что они на программе сидели рядом.

«Ничего подобного. Обычно лица одутловатые, такие потерянные, нет, ничего этого не было», — сообщил он.

По мнению сына Легкоступовой, певица начала спиваться только после роковой свадьбы с Фирсовым, который и привел женщину к госпитализации. В квартире с пробитой головой после двухнедельного запоя женщину нашла ее дочь Анетта. Произошло это 7 августа. По словам дочери, все две недели ее родительница не выходила на связь, а когда девушка нашла ее — она была в сильных кровоподтеках и синяках. Анетта отправила нетрезвых супругов в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. Легкоступовой же стало так плохо, что ее с отеком мозга доставили в больницу. Прибыла она туда в состоянии комы, из которой не вышла до сих пор. Женщине была сделана трепанация черепа, врачи утешительных прогнозов пока не дают.

Сбежавший Юрий Фирсов был задержан, на допросе у полиции он сказал, что его жена «упала в ванной, выпив лишнего», однако правоохранители считают, что Легкоступову могли избить. В настоящий момент показания мужчины проверяются.

Ранее 5-tv.ru писал, что невролог оценил состояние Легкоступовой.