Следственный комитет займется расследованием получения травм Легкоступовой

Следственный комитет РФ займется расследованием получения трамп певицей Валентиной Легкоступовой, которая накануне была госпитализирована в тяжелом состоянии. В квартире с пробитой головой, по предварительным данным, после запоя звезду обнаружила ее дочь. По словам наследницы артистки, на ее лице и теле были кровоподтеки и синяки. Врачи провели Легкоступовой трепанацию черепа.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову., материалы по делу о получении травм певицей будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Легкоступовой допросили в полиции.