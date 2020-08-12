Более 20 стран заинтересовались российской вакциной против COVID-19

Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса, которая стала первым в мире зарегестрированным препаратом от COVID-19. В Российском Фонде прямых инвестиций рассказали, что уже поступили запросы на поставку миллиарда доз.

Кроме того, ряд государств - таких как, Филиппины, Израиль и Сербия заявили о желании производить вакцину совместно с Россией. А Бразилия готовится начать тестировать наш препарат.

Как ранее писал 5-tv.ru, вакцина против коронавируса получила название «Спутник V». Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.