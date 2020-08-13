Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова из суда

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Алиса Маркова
Срочная новость 119

Актера медики забрали из Пресненского районного суда, в котором должно было состояться заседание по делу о «пьяном» ДТП.

Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова из суда

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа. По данным ТАСС, причиной произошедшего стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, вероятно, на фоне алкоголизма, сообщил агентству источник. Отмечается, что угрозы для жизни заслуженного артиста нет. Однако его состояние оценивается как средней степени тяжести, рассказал собеседника агентства.

Тем временем, как ранее писал 5-tv.ru, адвокат Ефремова заявлял, ссылаясь на слова врачей, что у артиста случился именно инсульт. Однако лично его правозащитник не видел, так как его не пустили в палату к больному из-за карантина.

Кроме того, адвокат уверял, что Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя пил ли артист будучи дома под арестом — он не в курсе.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок. К такому выводу пришли эксперты, оценивая не только сообщения о здоровье заслуженного артиста, но и его адвоката.

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