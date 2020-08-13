Ключевой фигурант дела Сергея Фургала пожаловался на избиение в СИЗО

Ключевой фигурант уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пожаловался на избиение в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы. Задержанный в рамках расследования убийств нескольких предпринимателей Андрей Карепов сообщает, что увечья ему нанесли конвоиры.

По данным 5-tv.ru, инцидент произошел вечером в среду, 12 августа. Конфликт между задержанным и стражем правопорядка случился во время транспортировки в автозаке на следственные действия. Поводом, со слов потерпевшего, послужили надетые наручники.

В беседе с Interfax член ОНК Ева Меркачева наличие у задержанного травм подтвердила.

«Мы зафиксировали, действительно, травмы. Его отвезли на машине „скорой помощи“ в НИИ Склифосовского. Госпитализировать не стали, но оказали первую помощь», — отметила эксперт.

5-tv.ru

Комментируя случившееся Меркачева заявила, что кто именно и каким образом нанес травмы Карепову выяснить пока не удалось. Однако подчеркнула, что это не сотрудники СИЗО «Лефортово», в котором он пребывает сейчас, и не служащие ФСИН.

«Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — отметила собеседница издания.

Вся имеющаяся информация по данному факту будет направлена в прокуратуру для дальнейшего принятия решения.

О задержании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало известно 9 июля. СК РФ предъявил чиновнику обвинение в организации ряда убийств. По версии следствия, эти преступления он мог совершить в 2004–2005 годах. В ноябре 2019 года в Москве был арестован соучредитель группы «Торэкс-Хабаровск» и совладелец входящего в нее металлургического завода «Амурсталь» Николай Мистрюков. Бизнесмена также подозревают в причастности к вышеуказанным преступлениям. Позже были арестованы еще трое предполагаемых пособников Мистрюкова — Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСИН отказал в передаче икон сидящему в СИЗО Сергею Фургалу.